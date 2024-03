İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de konuştu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Pazar günkü seçimde şahsi ihtiraslarla adım atmayın. Bir büyük seçim yapıyoruz. Türkiye’de büyük adımların, adeta güvenoyu olacak adımların yenisini atıyoruz." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Biga ilçesinde Hamdibey Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısında katılımcılara hitap etti.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bülent Turan, yerel seçimlere saatler kaldığını hatırlattı.

Pazar günü yapılacak seçimde AK Parti'nin Biga Belediye Başkan adayı Bülent Erdoğan için destek isteyen Turan, "Pazar günkü seçimde şahsi ihtiraslarla adım atmayın. Bir büyük seçim yapıyoruz. Türkiye’de büyük adımların, adeta güvenoyu olacak adımların yenisini atıyoruz. Biz Ayasofya’yı açan adamın yanında olmaktan, biz savunma sanayini ayağa kaldıran adamın yanında olmaktan, 'Dünya 5’ten büyüktür.' diyen adamdan razı olduğumuz için yanındayız. Biga'da Bülent Erdoğan, Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

CHP'li belediyelerin hizmetlerini eleştiren Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Alın Bülent Erdoğan'ı, alın AK Parti'yi, alın Ayhan Gider'i, ortada kalacak olan şu an ki arkadaşlarımızın nasıl iş yaptıklarını biz İzmir'den biliyoruz. Her yağmurda su altında kalan bir şehirden bahsediyoruz. Biz Gelibolu'dan, Çanakkale'den biliyoruz. O yüzden kim iş yapar kim polemik yapar kim üretir kim sadece siyaset yapar bunları biliyoruz. Bunlar sadece seçim döneminde gelip ağustos böceği gibi bağırıp bağırıp giden insanlar. Bize ağustos böceği değil, 5 yıl boyunca her gün çalışacak yiğitler lazım, adamlar lazım."