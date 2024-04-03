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        CHP'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gelibolu'da sıralama değişmedi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde CHP'nin belediye başkanlığı seçimine ilişkin itirazının ardından yeniden yapılan sayımda sonuç değişmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 12:22 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:22
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        CHP'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gelibolu'da sıralama değişmedi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde CHP'nin belediye başkanlığı seçimine ilişkin itirazının ardından yeniden yapılan sayımda sonuç değişmedi.

        CHP'nin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, 20 bin 572 seçmenin oy kullandığı, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ali Kamil Soyuak'ın seçimi kazandığı ilçede 20 sandık için oyların tekrar sayılmasına karar verdi.

        Sayım sonucunda AK Parti'li Ali Kamil Soyuak'ın 7 bin 908 olan oyu 7 bin 915'e, CHP'li Münir Mustafa Özacar'ın oyu ise 7 bin 528'den 7 bin 531'e yükseldi.

        İYİ Partili Koray Akkuş'un oyu, 3 bin 593'ten 3 bin 592'ye düştü.

        Böylece, 20 sandıkta oyların sayımı sonucunda sıralama değişmedi.

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