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        Çanakkale'de yem bitkileri destekleme başvuruları başladı

        Çanakkale'de, 2024 yılı yem bitkileri destekleme başvurularının başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:44 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:44
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        Çanakkale'de yem bitkileri destekleme başvuruları başladı
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        Çanakkale'de, 2024 yılı yem bitkileri destekleme başvurularının başladığı bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl için üreticilere yönelik yem bitkileri destekleme başvurularının başladığı duyuruldu.

        Açıklamada, desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için yem bitkisini hasat etmeden önce İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

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