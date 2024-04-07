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        Çanakkale Valisi Aktaş trafik denetimine katıldı

        Çanakkale'de, emniyet ve jandarma ekipleri Ramazan Bayramı tatilinde kazaları en aza indirmek ve trafik güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 18:00 Güncelleme: 07.04.2024 - 18:00
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        Çanakkale Valisi Aktaş trafik denetimine katıldı
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        Çanakkale'de, emniyet ve jandarma ekipleri Ramazan Bayramı tatilinde kazaları en aza indirmek ve trafik güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

        Vali İlhami Aktaş, denetimler kapsamında Çanakkale-Ayvacık yolunda İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerine katıldı.

        Uygulama noktasında jandarma ekipleri ile bir süre sohbet ederek yapılan uygulamalar ve faaliyetler hakkında bilgi alan Aktaş, trafik uygulama noktasında görev yapan ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Trafiğe çıkan vatandaşların, kurallara uymalarının önemine değinen Aktaş vatandaşların Ramazan Bayram'ını kutlayarak, kazasız hayırlı yolcuklar yapmaları temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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