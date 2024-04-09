AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi

Çanakkale'de, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Partisinin İl Başkanlığı'ndaki törende konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tüm parti teşkilatının bayramını kutlayan Gider, "Bu bayram süresince siyaset konuşmayın. Çoluğunuzla çocuğunuzla, akrabalarınızla, dostlarınızla, kardeşlerinizle mutlu bir bayram geçirin. Bayramı bayram tadında, bayram havasında yaşayalım. Bayramdan sonra daha çok yürüyecek yolumuz var. Hep birlikte yürüyeceğiz. Hepinize hayırlı bayramlar." diye konuştu.