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        Çanakkale'de protokol üyeleri bayramlaştı

        Çanakkale'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 12:01 Güncelleme: 10.04.2024 - 12:01
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        Çanakkale'de protokol üyeleri bayramlaştı
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        Çanakkale'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Vali İlhami Aktaş'ın ev sahipliğindeki bayramlaşma töreni, Polis Deniz Evi'nde yapıldı.

        Aktaş, kentte görevli mülki ve askeri erkanla, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Törene, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

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