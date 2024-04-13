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        Çanakkale Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı

        Çanakkale Belediye Meclisi, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk toplantısını, Belediye Başkanı Muharrem Erkek başkanlığında gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 14:07 Güncelleme: 13.04.2024 - 14:07
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        Çanakkale Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı
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        Çanakkale Belediye Meclisi, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk toplantısını, Belediye Başkanı Muharrem Erkek başkanlığında gerçekleştirdi.

        Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Belediye Başkanı Muharrem Erkek, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki seçimlerin Çanakkale'ye ve tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.

        Çanakkale halkı adına 5 yıl boyunca görev yapacaklarını dile getiren Erkek, "Bu çok onurlu bir görev. Sorumluluğumuzun da bilincinde olarak 5 yıl boyunca, ömrümüz yettiği sürece Çanakkale'ye çok güzel hizmetler sunacağımıza, çok güzel projelere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Benim siyasi yaşamım da belediye meclisleriyle başladı. Gerçekten belediye meclis üyesi olduktan sonra yaşadığım kenti çok daha iyi tanıma fırsatım oldu. Kentin kimliğini, kültürünü, tarihini, şehrin sivil inisiyatifini tanıdım. O yüzden meclis üyeliği çok önemli, onurlu bir görev. 5 yıllık süre içerisinde Çanakkale halkı adına görev yaptığımız için tabii ki hepimiz her zaman halkın yanında taraf olacağız. Temel ilkemiz kamu yararı olacak. Görevimizi yaparken hukukun üstünlüğüne mutlaka temel alacağız. Çok çalışacağız Çanakkale halkına layık olacağız." dedi.

        Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale'nin dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "Coğrafi değerleriyle, kültürel değerleriyle, tarihsel değerleriyle çok özel bir kent Çanakkale. O yüzden bu kenti gözümüzün bebeği gibi koruyacağız. Sağlıklı ve planlı büyümesi için her türlü özeni göstereceğiz. Çanakkale aynı zamanda barışın kenti, özgürlüklerin kenti. Her zaman Çanakkale'de etnik kökeni, inancı, siyasi görüşü, kimliği, cinsiyeti ne olursa olsun hep birlikte barış içerisinde kardeşçe yaşadık. Öyle de devam edeceğiz. Beş 5 yılın son derece başarılı geçmesini diliyorum. Çanakkale'mize hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte çok keyifle bir 5 yıl geçirmeyi diliyorum."

        Erkek'in ardından CHP, AK Parti ve İYİ Parti grup başkanvekilleri partileri adına konuşma yaptı.

        Daha sonra meclisin birinci ve ikinci başkanvekillikleri, divan katipliği ve encümen üyeliklerinin belirlenmesi için oylama yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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