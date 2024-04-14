Çanakkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücüler Feridun Aytepe ve Sefer Dal ile araçlarda bulunan Seyfettin Damar, Azra Dal, Didem Dal, Özge Şen, İkra Şen ve Miray Şen sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

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