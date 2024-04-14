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        Çanakkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 23:13 Güncelleme: 14.04.2024 - 23:13
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        Çanakkale'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Çanakkale'den Çan istikametine giden Feridun Aytepe idaresindeki 17 LF 027 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sefer Dal idaresindeki 17 AAY 103 plakalı otomobil ile Çanakkale-Çan kara yolunun 15. kilometresindeki Ahlatlıburun köyü sapağında çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler Feridun Aytepe ve Sefer Dal ile araçlarda bulunan Seyfettin Damar, Azra Dal, Didem Dal, Özge Şen, İkra Şen ve Miray Şen sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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