Çanakkale'de küçükbaş destekleme modelinde değişiklik yapıldı
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, küçükbaş destekleme modelinin değiştiğini duyurdu.
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, küçükbaş destekleme modelinin değiştiğini duyurdu.
Müdürlükten yapılan açıklamada, 2024 yılı anaç koyun-keçi destekleme modelinden kuzu-oğlak destekleme modeline geçildiği belirtildi.
Desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilerin 2024 yılında doğan kuzu ve oğlaklarını küpeletip aşılatması gerektiği bildirildi.
Öte yandan küpeleme ve aşılama çalışmalarının müdürlüklerce devam ettiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.