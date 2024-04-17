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        Çanakkale'de göçük sonucu ölen 2 kişinin cenazesi defnedildi

        Çanakkale'de su kanalı açma çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 20:58 Güncelleme: 17.04.2024 - 20:58
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        Çanakkale'de göçük sonucu ölen 2 kişinin cenazesi defnedildi
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        Çanakkale'de su kanalı açma çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde su kanalı açmak için kazı yapılırken meydana gelen göçükte toprak altında kalarak yaşamını yitiren Tahir Ödemiş ile Sefer Arslan'ın cenazeleri, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morgundan alınıp köye getirildi.

        Ödemiş ve Arslan'ın aileleri burada taziyeleri kabul etti.

        Cenazeler, ikindi vakti Kangırlı köyü mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

        Cenazeye Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale Belediye Başkanvekili Av. Bülent Şarlan, Umurbey Belediye Başkanı Dr. Erdal Doğan ile vatandaşlar katıldı.

        Kangırlı köyünde dün su kanalı açma çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan hayatını kaybetmiş, Refik Bilgiç ise kendi imkanlarıyla kurtulmuştu.

        Olayla ilgili olarak kepçe operatörlerinden H.K. jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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