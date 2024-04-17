Çanakkale'de göçük sonucu ölen 2 kişinin cenazesi defnedildi

Çanakkale'de su kanalı açma çalışması sırasında meydana gelen göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde su kanalı açmak için kazı yapılırken meydana gelen göçükte toprak altında kalarak yaşamını yitiren Tahir Ödemiş ile Sefer Arslan'ın cenazeleri, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morgundan alınıp köye getirildi.

Ödemiş ve Arslan'ın aileleri burada taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, ikindi vakti Kangırlı köyü mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.