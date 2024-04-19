Çanakkale'de 16 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüleri M.T. ve A.B'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda araçların yanı sıra el hava pompası, şambrel, 3 yağmurluk, çocuk can yeleği ve 19 bin 100 lira ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu 2 araçta Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

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