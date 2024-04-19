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        Çanakkale'de 16 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

        Çanakkale'de 16 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:04
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        Çanakkale'de 16 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
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        Çanakkale'de 16 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu 2 araçta Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Operasyonda araçların yanı sıra el hava pompası, şambrel, 3 yağmurluk, çocuk can yeleği ve 19 bin 100 lira ele geçirildi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüleri M.T. ve A.B'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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