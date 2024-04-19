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        Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına geçici yasak getirildi

        Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren geçici süreyle yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:43 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:43
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        Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına geçici yasak getirildi
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        Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren geçici süreyle yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiği bildirildi.

        Açıklamada, bu nedenle akşam saat 21.00'den yarın saat 06.00'ya kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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