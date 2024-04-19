Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına geçici yasak getirildi
Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren geçici süreyle yasaklandı.
Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren geçici süreyle yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiği bildirildi.
Açıklamada, bu nedenle akşam saat 21.00'den yarın saat 06.00'ya kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.
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