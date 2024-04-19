Çanakkale açıklarındaki lastik botta 29 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halinde bir lastik bot bulunduğunu tespit etti.
"TCSG-907" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, Afganistan ve İran uyruklu 8'i çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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