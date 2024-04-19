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        Çanakkale açıklarındaki lastik botta 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 23:26 Güncelleme: 19.04.2024 - 23:28
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        Çanakkale açıklarındaki lastik botta 29 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halinde bir lastik bot bulunduğunu tespit etti.

        "TCSG-907" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, Afganistan ve İran uyruklu 8'i çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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