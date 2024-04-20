Çanakkale'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Yol kenarına savrulan araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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