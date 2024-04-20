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        Gelibolu peynir helvası coğrafi işaret olarak tescillendi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde üretilen peynir helvası, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 17:27 Güncelleme: 20.04.2024 - 17:27
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        Gelibolu peynir helvası coğrafi işaret olarak tescillendi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde üretilen peynir helvası, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescil edildi.

        Gelibolu Ziraat Odası Başkanı Erkan Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, helvanın tescili için üretici Süleyman Burak Batır ile 17 Ekim 2023'te başlattıkları girişimin olumlu sonuçlandığını belirtti.

        Coğrafi işaret tescilinin Gelibolu için önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Kaya, şunları ifade etti:

        "Gelibolu peynir helvasının coğrafi işaretini almak, sadece bir lezzetin korunması değil aynı zamanda bölgemizin kültürel mirasının ve tarımsal ürünlerimizin değerinin tanınması anlamına geliyor. Uzun bir sürecin ardından bu başarıya ulaşmış olmak, yöremizin zenginliğini ve kalitesini ulusal ve uluslararası platformlarda daha fazla tanıtabilmemiz için büyük bir fırsat sunuyor. Bunun yanında Gelibolu'nun ilk coğrafi işareti olarak bu tescili yaptırmamız da bizler için ayrıca büyük bir gurur kaynağı."

        Batır da peynir helvasının "mahreç işareti" olarak tescil edilmesi için yaptıkları çalışmayı sonuçlandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Bu süreçte kendilerine destek olanlara, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi akademisyenlerine, Gelibolu Ziraat Odası yöneticilerine ve Erkan Kaya'ya teşekkür eden Batır, "Bu faaliyetin memleketimize turizm, ticaret ve kültür açısından büyük faydalar sağlayacağına inancımız tam." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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