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        "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" ziyaretler 200 bin kişiye yaklaştı

        Gaziantep'in Şahinbey Belediyesince Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü yılında başlatılan "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına Projesi" kapsamında 9 yılda yaklaşık 200 bin genç, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik ve anıtları gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 12:18 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:18
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        "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" ziyaretler 200 bin kişiye yaklaştı
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        Gaziantep'in Şahinbey Belediyesince Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü yılında başlatılan "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına Projesi" kapsamında 9 yılda yaklaşık 200 bin genç, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik ve anıtları gezdi.

        Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla yürütülen projede gençler, belirli periyotlarda Gaziantep'ten uçakla Çanakkale'ye getiriliyor.

        Otobüslere binen gençler, tarihi yarımadada göğüs göğüse çarpışmaların en çok yaşandığı Şahindere Şehitliği, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Kurmay Yarbay Mustafa Kemal'in harekat planlarını yaptığı Bigalı köyündeki ev, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtlarını ziyaret ediyor.

        Rehberler eşliğindeki ziyaretlerde Gaziantepli gençler, ecdadın savaşı nasıl kazandığını yerinde daha iyi anlama fırsatı buluyor.

        Şimdiye kadar 200 bin gencin yararlandığı projede, yıl sonunda 218 bin 327 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine, gençlere önem verdiklerini ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

        Geçen yılın sonuna kadar 180 bin 16 gencin Gaziantep'ten Çanakkale'ye getirilmesine öncülük ettiklerini belirten Tahmazoğlu, "Bu yıl 38 bin 311 gencimizi ecdadımızla bir araya getireceğiz. Gençlerimizi çok seviyoruz ve onlar için yapamayacağımız bir fedakarlık yok. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gençlerimizin geleceğe en güzel şekilde hazırlanması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." diye konuştu.

        - "Otobüste gelirken bazı arkadaşlarımız gözyaşı döktü"

        Proje koordinatörlerinden Şahinbey Özel İdare Anadolu Lisesi öğretmeni Necip Yılmaz ise ziyaretlerde öğrencilere eşlik ettiğini söyledi.

        Öğrencilerin, Çanakkale ruhunu yerinde hissettiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Koordinasyon tam anlamıyla yapılıyor burada. Barınma, yemek, gezi alanı ve ulaşım planlı ve programlı yürütülüyor. Rehberlerimiz geçtiğimiz alanları adım adım sayarak neler yaşanmış, hangi savaşlar yapılmış, kimler burada şehit olmuş hepsinin hikayesini birebir anlatıyorlar. Orada da öğrencilerimizin duygularını, neler hissettiklerini görüyoruz. Otobüste gelirken bazı arkadaşlarımız gözyaşı döktü, bazıları dua okudu. Duyguluyuz, mutluyuz, çok güzel topraklardayız."

        Öğrencilerden Fatma Ebrar Bilir, Çanakkale'ye ilk kez geldiğini anlatarak, "Gelirken ağladım. İliklerime kadar hissettim o anları. Şehitlikleri, müzeleri gezdik. Her şey çok güzeldi. Buraya geldiğim, bu duyguyu yaşadığım için çok mutluyum." dedi.

        Deniz Polat, şehitlikleri gezdiğini, dualar ettiğini belirtti.

        Çok duygulandıklarını dile getiren Polat, "Şehitlerimizin bizim için yaptıkları beni çok duygulandırdı. Gaziantep'e dönünce burada yaşadıklarımı arkadaşlarımla paylaşacağım. Onların da gelmesini tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Berkay Turan da atalarını ziyarete geldiğini söyleyerek, "Rehberlerimiz Çanakkale Savaşları'nı gözümüzde canlandırarak anlatıyor. O anın içindeymiş gibi hissediyoruz. Buraya gelmemizde emeği olan Belediye Başkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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