23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çanakkale'nin ilçelerinde kutlandı

Çanakkale ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Eceabat'taki Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıdvan Alınmaz ve Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli Atatürk Anıtı'na çelenkler sundu.

Program, Eceabat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'ndaki etkinliklerle devam etti.

- Lapseki

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kaymakam Emre Öztürk, Garnizon Komutan Deniz Albay Bülent Pehlivan, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Koç, siyasi partilerin temsilcileri, veliler ve öğrenciler daha sonra Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki programa katıldı. Öğrencilerin halk oyunu ve dans gösterilerini sunduğu programda resim, şiir, "Geri Dönüştürülen Malzemelerden Sen de Bir Oyuncak Tasarla" ve "Bana Bir Kitap Anlat Etkinliği" kitap okuma yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.