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        Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda siperde çekilen fotoğrafı, aynı yerde yapılan anıtla ölümsüzleştirildi

        SİNAN BALCIKOCA - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Muharebeleri'nde Conkbayırı civarındaki bir siperde, arkasında 3 askerle düşmanı gözetlerken çekilen fotoğrafı, heykel haline getirilerek ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:03 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:03
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        Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda siperde çekilen fotoğrafı, aynı yerde yapılan anıtla ölümsüzleştirildi
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        SİNAN BALCIKOCA - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Muharebeleri'nde Conkbayırı civarındaki bir siperde, arkasında 3 askerle düşmanı gözetlerken çekilen fotoğrafı, heykel haline getirilerek ziyarete açıldı.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kurmay Binbaşı Haydar Mehmet Alganer'in 17 Haziran 1915'te, 19'uncu Tümeni ziyaret eden Kurmay Albay Mustafa Kemal'i, Conkbayırı'nda siperdeyken çektiği fotoğrafın yerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        Yapılan titiz çalışma sonucu Mustafa Kemal'in, arkasındaki 3 askerle mevziye yaslanır vaziyette Anafartalar Ovası'ndaki düşman kuvvetlerini izlediği görülen ve tek orijinali Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığında sergilenen fotoğrafın Conkbayırı yakınlarında 9 numaralı siperde çekildiği belirlendi.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında fotoğrafın çekildiği noktaya aynı karenin anıt heykeli yapıldı. Ziyarete açılan anıt, bölgeye gelenlerin uğrak noktası haline geldi.

        - "Çok meşhurdur, düşmanı gözetleyen ve düşmanı takip eden bir fotoğraf"

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale kahramanı olduğunu söyledi.

        Atatürk'ün Çanakkale'de "Anafartalar kahramanı" unvanıyla tarih sahnesine çıktığını, Türk milletinin kalbindeki yerini aldığını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale Savaşları sırasında Mehmetçik ile beraber büyük bir mücadele ortaya koymuş ve Çanakkale'yi geçilmez yapan o kadronun en başarılı mimarlarından birisidir. Çanakkale'de ortaya çıkan inançla, kararlılıkla birlikte Kurtuluş Savaşı'na giden yollar başlamış ve Cumhuriyet Çanakkale'de kurulmuştur." diye konuştu.

        Kaşdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları sırasında çok meşhur bir fotoğrafının olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

        "Çok meşhurdur, düşmanı gözetleyen ve düşmanı takip eden bir fotoğraf. Haydar Mehmet Alganer tarafından çekilen bu fotoğrafın çekildiği yeri, 9 numaralı siperi tespit ettik ve aynı fotoğrafı burada anıtlaştırdık. Gelen ziyaretçi, Çanakkale dendiği zaman, Mustafa Kemal Atatürk'ün o popüler olan, çok bilinen pozunun nerede çekildiğini daha iyi görme imkanına sahip oluyor. İşte tam bu noktada Haydar Mehmet Alganer, Atatürk'ün o meşhur pozunu çekmiş. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak bunu abideleştirdik ve ölümsüzleştirdik. Mustafa Kemal Atatürk'ün hemen yanında ve arkasında kahraman Mehmetçiklerimiz, askerlerimiz var. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk o büyük işleri işte bu kahraman Mehmetçik ile silah arkadaşlarıyla beraber başarmıştı. Her zaman askerinin hep yanında ve önündeydi. İşte burada da Mustafa Kemal Atatürk düşmana çok yakın olan bu hatta Mehmetçikle beraber, askerleriyle beraber en ön saftaki yerini almıştır."

        - "Kılı kırk yardık ve ortaya böyle güzel bir eser çıktı"

        Anıtın ziyaretçiler tarafından ilgi gördüğünü vurgulayan Kaşdemir, şunları kaydetti:

        "Ziyaretçiler burada fotoğraf çektirmek istiyor. Duygu seline kapılan çok fazla ziyaretçimiz var. Gerçekten Çanakkale tarihi alanı en çok ziyaret edilen, çok merak edilen yerlerinden bir tanesi olmuş oldu. Daha çok yeni, çok özel bir çalışma oldu. Çünkü gerçekten çok hassasiyet gösterdik. Çok ihtimamlı çalıştık, kılı kırk yardık ve ortaya böyle güzel bir eser çıktı. Bütün Türk milletinin evlatlarını Çanakkale'ye bekliyoruz. Çanakkale ruhunu teneffüs etmeye, Mehmetçik'in ayak izlerinin olduğu bu topraklarda Çanakkale ruhunu daha iyi hissetmeye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatıralarının olduğu bu topraklara, doğası bozulmamış, dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı olan bu topraklara, Çanakkale tarihi alana onları bekliyor ve davet ediyoruz."

        Ziyaretçilerden Ömer Aytar da savaşların yaşandığı bölgeye ilk kez geldiğini belirterek, "3 arkadaş izin günümüzü burada değerlendirdik. Bölgedeki şehitlikleri gezdik. Atatürk'ün o tarihi pozunun heykelini gördük, çok güzel olmuş. Şehitlerimizi yad etmek, buraları görmek bizi çok etkiledi. Mutlu olduk." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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