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        Gelibolu'da öğretmenler öğrencileriyle ata tohumu yetiştirecek

        Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdürü ve öğretmenleri, ata tohumlarını öğrencileriyle üretip gelecek nesillere aktaracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:43 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:43
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        Gelibolu'da öğretmenler öğrencileriyle ata tohumu yetiştirecek
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        Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdürü ve öğretmenleri, ata tohumlarını öğrencileriyle üretip gelecek nesillere aktaracak.

        Okul yönetimi tarafından hazırlanan proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli noktalarından ilçenin florasına uygunluğu kontrol edilen ata tohumları toplandı. Çalışma kapsamında okul bahçesinde üretime başlandı.

        Lisenin müdürü Halil Kocatürk, gazetecilere, projeye Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu Belediyesi ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince destek verildiğini söyledi.

        Öğrencilerin desteğiyle yetiştirilecek bitkilerin Gelibolulu üreticilere kazandırılmasının hedeflendiğini bildiren Kocatürk, şunları kaydetti:

        "Muttalip İzci, Neslihan Ağören, Yağmur Altan, Burcu Uraz isimli öğretmen arkadaşlarımızla beraber ve okuldaki öğrencilerimizle icra ediyoruz. İleriki aşamada her okula 'Buyurun projemize dahil olun' diyeceğiz. Her işi Tarım ve Orman Müdürlüğüne bırakmayalım. Çünkü burada öğrenme işi var, burada eğitim işi var diye düşündük. Öğrencilerimiz bir şeyler öğrensinler ve katkı sağlasınlar. İlden, Kaymakamlıktan uygun görüldü ve beğenildi. Türkiye çapına yayabileceğimiz bir proje olduğu ifade edildi."

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