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        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı dolayısıyla İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda tören düzenlendi

        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda (Cape Helles) tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:55 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:55
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        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı dolayısıyla İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda tören düzenlendi
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        Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nda (Cape Helles) tören yapıldı.

        İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Seddülbahir bölgesinde bulunan anıttaki törende yaptığı konuşmada, 109 yıl önce Çanakkale'de ölen askerleri unutmayacaklarını söyledi.

        Morris, "Bizi birleştiren barışı ve dostluğu beslemek için burada toplandık." dedi.

        İrlanda Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi John McCullagh ve Kanadalı askeri yetkili Colonel Sauve da konuşmalarında İncil'den pasajlara yer verdi.

        Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende Türkiye, İngiltere ve Kuzey İrlanda, Avustralya, Bangladeş, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, İrlanda Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Pakistan ile Sri Lanka temsilcileri anıta ülkelerinin çelenklerini bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çelengi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından koyuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve milli marşların okunmasıyla sona eren törene, Çanakkale Vali Vekili Hakkı Uzun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile Fransa, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Senegal, Kanada, Hindistan ve İrlandalı diplomatik ve askeri yetkililer de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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