Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl törenlerine katılmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Gelibolu Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Yazgı, ziyaretinde Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak tarafından karşılandı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Soyuak'a yeni görevinde başarı dileğinde bulunan Yazgı, ilçe ve belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Soyuak, Bakan Yardımcısı Yazgı'ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Bakanlıklarımızın destekleriyle Gelibolu’muz makus tarihini yenecek ve söz verdiğimiz gibi Avrupa’nın en önemli kentlerinden biri haline gelecek." dedi.