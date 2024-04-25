Çanakkale'de destanlaşan 57. Alay, muharebelerin 109'uncu yılında Conkbayırı'nda anıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün tamamlandığı Conkbayırı Anıtı'nda tören düzenlendi.

Anıta çelenk bırakılmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program saygı atışı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törende, süngüsüyle yol açanların izini takip etmek, bu ruhu yaşamak, hissetmek için Türkiye'nin dört bir yanından bir çok kişinin yürüyüşe katıldığını söyledi.

Türkiye'nin gençlerinin her yıl burada toplanmasının derin ve önemli bir anlamı olduğunu belirten Bak, "57. Alay, kanlarının son damlasına kadar mücadele etmiş ve Arıburnu mevkiinde şehit düşmüş bir alayın, fedakarlık, dirayet ve cesaret öyküsüdür. İstiklal şairimizin 'Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.' dediği 57. Alay'dır." diye konuştu. 57. Alay'ın canları pahasına Türk milletinin haysiyetini, birliğini müdafaa etmekten geri durmadığını vurgulayan Bak, şunları kaydetti: "Vatanına, toprağına, hürriyetine ezelden ebede her daim sadakatle bağlı olan bu milletin evlatları, binlerce yıldan beri şehit düşer, bedel öder, lakin toprak vermez. Çünkü toprak dediğimiz, kara parçasından ibaret değildir. Toprak, mazidir, hatıradır, köktür, bugündür ve yarındır. İşte 57. Alay, canını siper ederek, topraklarını korurken yalnız o gün için değil, bugün burada huzurlu yaşayabilelim diye o onurlu mücadeleyi vermiştir."

Bak, Türk milletinin tarih sahnesinde çıktığından beri cesaretli duruşuyla dünyaya meydan okuyan kahramanlarına çok şey borçlu olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Bu borcun edasını çalışarak, kıymet bilerek, kıymet vererek gerçekleştirebiliriz. Sorumluluklarımızın farkındayız. Bizim dünyanın herhangi bir yerinde başka bir motivasyon aramaya, cesaret veren yeni öyküler keşfetmeye ihtiyacımız yok. Aradığımız ilham, öğreneceğimiz ders, işte burada, buradaki ruhta saklıdır. Türkiye'nin ikinci yüzyılını tıpkı ilk yüzyıldaki gibi bu ruhla ilmik ilmek örmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, Türkiye'yi ikinci yüzyılında her alanda lider ülke idealine ulaştıracağız. Bu memleket, emekle, kanla, alın teriyle kuruldu. Biz de emekle, alın teriyle, gençlerin heyecanıyla onu yaşatacağız. 'Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır.' sözüne kulak vererek, ne yapıyorsak en iyisini, en güzelini ortaya koymak için gayret edeceğiz. Saflarımızı sıkı tutacağız, birliğimize, dirliğimize halel getirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."

- "Vefa, bizim boynumuzun borcudur" Şehitlerin fedakar ruhunu asla unutmayacaklarını aktaran Bak, şehitlerin hatıralarını her daim baş üstünde taşıyacaklarını, şehitlerin emaneti Türkiye'ye sadakat ve vefa duygusuyla sahip çıkacaklarını belirtti. Bak, vefanın önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Bugün Filistin halkının verdiği mücadeleye, hepimiz şahitlik ediyoruz. Yıllardır süregelen bir zulmü bugün halen konuşuyor olmamız, acı verici olsa da İsrail'in zulmünü hatırlatmak, sadece bir hafıza tazeleme değil aynı zamanda insanlık adına daha iyi bir gelecek için bir çağrıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yürüttükleri güçlü diplomasi, inanıyoruz ki mazlumların gözyaşının dinmesine, coğrafyamızın sulh ve selametine vesile olacaktır. Bu savaşlarda Filistin'den Suriye'ye, Anadolu'nun bütün coğrafyasından şehitler var. Başına bomba yağan çocukların, kan ağlayan mazlumların umuduysak vefa, bizim boynumuzun borcudur. Afrika'nın susuz çocukları, senin avuçlarından içecekleri bir damla rahmeti bekliyor. Bir kez bile huzurla oyun oynayamamış Filistinli çocuklar, onların başını okşamak da vefadandır."

Bugün göğüs göğüse çarpışma değil, akıl akıla çarpışma olduğunu, bu çarpışmada gençlere çok büyük sorumluluklar düştüğünü anlatan Bak, "Artık başka milletlerin yaptıklarını konuşmak değil, yaptıklarımızla, ürettiklerimizle yarınlarımıza eserler bırakma vaktidir. Bakanlığımız, bütün imkanlarıyla, gençliğin emrindedir. Tarih öğrenirken de tarih yazarken de yanınızda olacağız. Bayrağı yükseltecek olan sizlersiniz. Emanet, artık sizedir." dedi. - "Onlar, dönmeyi asla düşünmediler"

TSK adına konuşan Yarbay Mustafa Fatih Karabulut da 109 yıl önce Çanakkale'de yaşananları anımsattı. Yaş ortalaması sadece 24 olan 57. Alay'ın kahramanlarının bir karış vatan toprağını düşmana çiğnetmemek uğruna kendilerini kurban ettiğini vurgulayan Karabulut, "Okullarını, nişanlılarını, eşlerini, çocuklarını, ana ve babalarını bırakarak, cepheye koşan bu gençler, bir daha geri dönmediler. Çünkü onlar, dönmeyi asla düşünmediler." ifadesini kullandı. Karabulut, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki dünyanın en temiz kalpli, en cesur, en iyi askeri olan Mehmetçik, dün olduğu gibi bugün de emanet edilen mukaddes vatan topraklarını aynı ruhla sonsuza kadar muhafaza ve müdafaa etmek için canını seve seve vermeye hazır olacaktır." diye konuştu.