SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gösteriyi gençlerle takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü"ne katılan gençler, F-16 uçağıyla yapılan gösteriyi ilgiyle izledi, cep telefonlarıyla görüntüledi.

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