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        SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:51 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:51
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        SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı
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        Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü"ne katılan gençler, F-16 uçağıyla yapılan gösteriyi ilgiyle izledi, cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Çanakkale Boğazı semalarında 30 dakika süren gösteriyi izleyenler, heyecan dolu anlar yaşadı.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gösteriyi gençlerle takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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