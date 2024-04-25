GÜNCELLEME 2- Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği de çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

Varna Limanı'na gittiği öğrenilen 107 metre uzunluğundaki Barbados bandıralı "AK DISCOVERY" adlı kuru yük gemisinde Akbaş mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-13, Kurtarma-3 ve TÜRKELİ römorkörleri ile KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

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