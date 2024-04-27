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        Bursalı kalaycı ailesiyle şehir şehir gezerek ata mesleğini yaşatmaya çalışıyor

        Bursalı kalay ustası Ercan Akyüz, yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan kalaycılığı ata mesleği olarak devam ettiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 09:28 Güncelleme: 27.04.2024 - 09:28
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        Bursalı kalaycı ailesiyle şehir şehir gezerek ata mesleğini yaşatmaya çalışıyor
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        Bursalı kalay ustası Ercan Akyüz, yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan kalaycılığı ata mesleği olarak devam ettiriyor.

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gelen Akyüz, AA muhabirine, illeri gezerek mesleğini sürdürmeye çalıştığını söyledi.

        Kalaycılığın atadan dededen gelen bir meslek olduğunu dile getiren Akyüz, özellikle yaz döneminde Trakya bölgesini dolaştığını anlattı.

        Teknolojinin bazı meslekleri yok ettiğini vurgulayan Akyüz, şöyle konuştu:

        "Şu anda mesleğin son ustalarından biriyim. Çocukluğumdan bu yana kalaycılık yapıyorum. Eşim ve 4 çocuğumla il il, ilçe ilçe gezip ekmek paramızı çıkarmaya çalışıyoruz. Bursa Gürsu'dan yola çıkıyoruz. Yaz sezonunda Edirne’den başlıyoruz, İzmir Dikili'ye kadar gidiyoruz. Tanıdığımız, bildiğimiz ağabeylerimiz, ablalarımız var. Onlara gidiyoruz. Ekmeğimizi alıyoruz. Veren Allah razı olsun, bereket versin. Gelibolu’ya her yaz geliyoruz. Burada tanıyorlar sağ olsunlar. Bursa’da kışın sebze ve meyve işine gidiyoruz. Yaz olduğu zaman da ata mesleğimizi icra ediyoruz."

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