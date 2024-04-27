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        Gelibolu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, işledikleri suçlar nedeniyle haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 11:20 Güncelleme: 27.04.2024 - 11:22
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        Gelibolu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, işledikleri suçlar nedeniyle haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma ve kasten öldürme" suçundan 15 yıl 8 ay hapisle cezalandırılan O.D, "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen E.D, "kasten yaralama"dan 4 yıl 1 ay hapis cezası verilen S.D. yakalandı. Bu kişiler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        "Borçlunun ödeme şartını ihlali" suçundan 3 ay hapis cezası olan firari S.Ç. de yakalanarak hakkında işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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