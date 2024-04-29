Doğanlar Holding yılda 50 bin ton karbondioksit salınımını engelleyen tesisi basına tanıttı

Doğanlar Holding, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, kurulu gücü 18,8 megavat olan, yılda 50 bin ton karbondioksit salınımının engellenmesine katkı sağlayan biyokütle yakma santrali Biotrend Tesisi'ni basına tanıttı.

Doğan Holding Yönetim Kurulu üyeleri, Ezine'deki Biotrend Tesisi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tesisin basın mensuplara tanıtılmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, holdingin enerji yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Şu ana kadar yaptıkları enerji yatırımının 300 milyon dolar civarında olduğunu, bugün 10 milyar liralık yeni bir projeye başlayacaklarını aktaran Doğan, Türkiye'nin ithal ettiği plastik ham maddesini üretmeyi hedeflediklerini, böylece enerjiye yaptıkları yatırım miktarının 600 milyon dolara yakın olacağını belirtti.

Biyogaz santrallerinin 18, biyokütle yakma santrallerinin 2 adet olduğunu anlatan Doğan, "Ayrıca çöpten elektrik üretiyoruz. Her bir vatandaş günde 1 kilogram çöp üretiyor. Türkiye 80 milyon olduğu için günlük 80 bin ton. Bunun 5'te 1'i bizim tesislerimizden geçiyor. İzmir, Bergama, Uşak, Malatya, Sivas, İskenderun, Aksaray, Giresun, İnegöl, Balıkesir'de de tesislerimiz var. Bu tesislerimize Türkiye'nin en büyük çöp işlenen yeri diyebiliriz." dedi.