Doğanlar Holding yılda 50 bin ton karbondioksit salınımını engelleyen tesisi basına tanıttı
Doğanlar Holding, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, kurulu gücü 18,8 megavat olan, yılda 50 bin ton karbondioksit salınımının engellenmesine katkı sağlayan biyokütle yakma santrali Biotrend Tesisi'ni basına tanıttı.
Doğanlar Holding, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, kurulu gücü 18,8 megavat olan, yılda 50 bin ton karbondioksit salınımının engellenmesine katkı sağlayan biyokütle yakma santrali Biotrend Tesisi'ni basına tanıttı.
Doğan Holding Yönetim Kurulu üyeleri, Ezine'deki Biotrend Tesisi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Tesisin basın mensuplara tanıtılmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, holdingin enerji yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.
Şu ana kadar yaptıkları enerji yatırımının 300 milyon dolar civarında olduğunu, bugün 10 milyar liralık yeni bir projeye başlayacaklarını aktaran Doğan, Türkiye'nin ithal ettiği plastik ham maddesini üretmeyi hedeflediklerini, böylece enerjiye yaptıkları yatırım miktarının 600 milyon dolara yakın olacağını belirtti.
Biyogaz santrallerinin 18, biyokütle yakma santrallerinin 2 adet olduğunu anlatan Doğan, "Ayrıca çöpten elektrik üretiyoruz. Her bir vatandaş günde 1 kilogram çöp üretiyor. Türkiye 80 milyon olduğu için günlük 80 bin ton. Bunun 5'te 1'i bizim tesislerimizden geçiyor. İzmir, Bergama, Uşak, Malatya, Sivas, İskenderun, Aksaray, Giresun, İnegöl, Balıkesir'de de tesislerimiz var. Bu tesislerimize Türkiye'nin en büyük çöp işlenen yeri diyebiliriz." dedi.
Mobilya ve enerji olmak üzere iki tane halka açık şirketlerinin bulunduğunu belirten Doğan, Doğanlar Holdingi de halka açmayı düşündüklerini söyledi.
Doğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Biotrend Enerji'nin ortağı olmasının kendilerini motive ettiğini dile getirdi.
Biotrend Enerji Genel Müdürü Özgür Umut Eroğlu, Aydın Çine ve İzmir Bergama'daki enerji yatırım tesisleri hakkında bilgi aktarırken Biotrend Enerji Biyokütle Santralleri Yatırım ve İşletme Direktörü Zafer Çelik de Ezine'deki biyokütle yakma santrali Biotrend Tesisi'ne ilişkin bilgi verdi.
- Biotrend Tesisi'nin özellikleri
Biyokütle yakma santrali olan Biotrend Tesisi'nde, kesim sonrası toprağın altında kalan kökler ham madde olarak kullanılıyor. Bu kökler orman sahasından çıkarılıp temizlendikten sonra santral sahasına getiriliyor, kırıcılardan geçirildikten sonra yakılıyor. Bu yakma sonrasında sıcak gazlardan su buharlaştırılarak elde edilen doymuş buhar, buhar tribününde enerjiye dönüştürülüyor.
Elde edilen temiz enerji sayesinde 60 bin hanenin elektrik ihtiyacı sağlanıyor. Kurulu gücü 18,8 megavat olan tesisin birinci fazı 17,8 megavat. Bu tesis sayesinde yılda 50 bin ton karbondioksit salınımı engellenmiş oluyor. Bu da yaklaşık 11 bin aracın trafikten çekilmesi anlamına geliyor.
Toplantıya Biotrend Yönetim Kurulu Başkan İlhan Doğan, Biotrend Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Doğan ve Biotrend Enerji yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
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