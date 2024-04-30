Çan Belediye Başkanı Arslan'a köy muhtarlarından ziyaret

Ziyaretlerinden dolayı Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin ve köy muhtarlarına teşekkür edenArslan, "Köylerimizin sorunlarına ilişkin kalıcı adımlar atmak, bilgi alışverişi sağlamak, sorunları çözüm noktasına taşımak ve doğrultuda çalışmalar gerçekleştirmek hedefimiz olacaktır. Birlikte bu şehrin ve köylerinin sorunlarını çözüme kavuşturacağız." dedi.

Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin ve köy muhtarları Çan Belediye Başkanı Harun Arslan'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

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