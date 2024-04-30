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        Çan Belediye Başkanı Arslan'a köy muhtarlarından ziyaret

        Çan Muhtarlar Derneği üyeleri, Belediye Başkanı Harun Arslan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:08 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:08
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        Çan Belediye Başkanı Arslan'a köy muhtarlarından ziyaret
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        Çan Muhtarlar Derneği üyeleri, Belediye Başkanı Harun Arslan'ı ziyaret etti.

        Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin ve köy muhtarları Çan Belediye Başkanı Harun Arslan'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Ziyaretlerinden dolayı Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin ve köy muhtarlarına teşekkür edenArslan, "Köylerimizin sorunlarına ilişkin kalıcı adımlar atmak, bilgi alışverişi sağlamak, sorunları çözüm noktasına taşımak ve doğrultuda çalışmalar gerçekleştirmek hedefimiz olacaktır. Birlikte bu şehrin ve köylerinin sorunlarını çözüme kavuşturacağız." dedi.

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