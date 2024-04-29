ÇOMÜ öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bisikletiyle seyir halindeki üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'e çarparak ölümüne neden olan sürücü salıverildi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bisikletiyle seyir halindeki üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'e çarparak ölümüne neden olan sürücü salıverildi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Güneş'in yaşamını yitirdiği kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Sezai Ç. (25), emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
Sezai Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güneş'in cenazesi ise bugün Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
Üniversite öğrencisi Zeliha Güneş (24), Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınında 29 Nisan'da bisikletiyle gezerken Sezai Ç'nin kullandığı 17 UR 284 plakalı kamyonetin çarpması nedeniyle yaralanmış, kaldırıldığı Eceabat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Kamyonet sürücüsü, kaza sonrası jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.
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