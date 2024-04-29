ÇOMÜ öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bisikletiyle seyir halindeki üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'e çarparak ölümüne neden olan sürücü salıverildi.

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