Çanakkale Belediye Başkanı Erkek'ten 1 Mayıs mesajı

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erkek, mesajında, insanlık tarihi boyunca yaşamları için mücadele veren emekçilerin, onurlu ve başı dik bir yaşam adına en önemli özne olduğunu belirtti.

Ürettikleri hizmet, yarattıkları katma değerle kalkınmanın da en büyük söz sahipleri olan emekçilerin tarihin her döneminde haksızlıklarla, eşitlik ve adaletten uzak tutumlarla, sağlık ve güvenliklerini tehdit eden ve canlarından da olmalarına sebebiyet veren ihmalkarlıklarla karşılaştığını ve bu yaşananlar da hak arama mücadelesini doğurduğunu aktaran Erkek, şunları kaydetti: