Çanakkale Ayvacık açıklarında motoru arızalanan bottaki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 15 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motoru arızalanan botla sürüklenen 15 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu "TCGS-905" ekibi, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen düzensiz göçmenleri kurtardı.
Karaya çıkarılan Afganistan uyruklu 5'i çocuk 15 kişi, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
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