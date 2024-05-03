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        Gelibolu'da aranan 6 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, polis ekiplerince aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:54
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        Gelibolu'da aranan 6 şüpheli yakalandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, polis ekiplerince aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

        Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sabaha karşı operasyon gerçekleştirdi.

        "Kasten yaralama, dolandırıcılık ve hırsızlık" suçları başta olmak üzere gözaltına alınan 6 kişi, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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