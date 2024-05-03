Gelibolu'da "Orman Benim" etkinliği yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına yönelik önleyici tedbirlerine ilişkin yurt genelinde düzenlediği "Orman Benim" etkinliği kapsamında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kavaklıtepe köyünde yer alan Mehmetçik Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri katıldı.

Öğrenciler, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır ile çöp topladı.

Batır, yaptığı konuşmada, etkinliği çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Yetkili arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Çevremizi temiz tutmak, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak en büyük görevlerimiz arasında. Bu farkındalığı yaratmak için öğrencilerimizle ormanlık alanımızda bir temizlik yaptık." dedi.