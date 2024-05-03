Çanakkale'de 2 ayda 227 düzensiz göçmen yakalandı

Ayrıca, 11 araç, 37 can yeleği, 14 şambrel, 4 adet el hava pompası ve 115 bin 950 lira, 1700 dolar ile 470 avroya el konuldu.

Operasyonlarda son 2 ayda 227 göçmen yakalanarak haklarında işlem yapıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 16'sı sevk edildikleri hakimlikler tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

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