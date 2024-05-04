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        Çanakkale'deki sağlık kuruluşlarına 12 hekim kadrosu tahsis edildi

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen 116. dönem atama kurası kapsamında Çanakkale'ye 12 hekim kadrosunun daha tahsis edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:37
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        Çanakkale'deki sağlık kuruluşlarına 12 hekim kadrosu tahsis edildi
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen 116. dönem atama kurası kapsamında Çanakkale'ye 12 hekim kadrosunun daha tahsis edildiğini bildirdi.

        Gider, yaptığı yazılı açıklamada, 40 gün önce gerçekleştirilen atamalarla sağlık kadrolarının güçlendirildiğini belirtti.

        Merkez ilçe, Gelibolu, Yenice ve Bozcaada’ya yeni hekim kadroları açıldığını duyuran Gider, şunları kaydetti:

        "Son olarak yaklaşık 40 gün önce 14 hekim ve 2 eczacı ataması gerçekleştirilmişti. Çanakkale’nin ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılayabilmek adına taleplerimiz doğrultusunda Mehmet Akif Ersoy Devlet Çanakkale Hastanesine 2 acil tıp uzmanı, 1 göz hastalıkları uzmanı ve 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine 1 iç hastalıkları uzmanı, Yenice Devlet hastanesine 1 anestezi ve reanimasyon uzmanı, 1 pratisyen hekim, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezine 1 pratisyen hekim, askeri birliklerin emrine ise 3 pratisyen hekim olmak üzere 12 hekim münhal kadrosu tahsis edilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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