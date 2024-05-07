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        Çanakkale'de öğrencilere, hayvanlara yapılacak ilk yardımın önemi anlatıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencilerinin yürüttüğü "Patilere Umut Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında, Çanakkale Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi Müdürü veteriner hekim Görkem Bakır, hayvanlarda acil durumlarda neler yapılması gerektiğini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:12 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:16
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        Çanakkale'de öğrencilere, hayvanlara yapılacak ilk yardımın önemi anlatıldı
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        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencilerinin yürüttüğü "Patilere Umut Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında, Çanakkale Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi Müdürü veteriner hekim Görkem Bakır, hayvanlarda acil durumlarda neler yapılması gerektiğini anlattı.

        ÇOMÜ Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk dersi kapsamında havan sağlığı, hayvan hakları ve acil durumlarda neler yapılması gerektiğine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla "Patilere Umut Sosyal Sorumluluk Projesi"ni hayata geçirdi.

        Öğrenciler projenin ilk ayağında Çanakkale Belediyesi Kedi Köyü'nde evleri boyadı. Projenin ikinci aşamasında Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binasında hayvanlara ilk yardımın nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili konferans düzenledi.

        Veteriner hekim Bakır, kaza anında hayvanlara nasıl müdahale edileceği ve nasıl sargı yapılacağını oyuncak köpek üzerinde uygulamalı olarak gösterdi.

        Bakır, bazı çiçek veya çikolataları yediklerinde zehirlenen hayvanlara nasıl müdahale edileceğine ilişkin bilgi verdi.

        - Hayvanların yaralandığı kazalarda sigortaların kapsamı anlatıldı

        Sigortacı Alparslan Burak Sütlaş da hayvanlarla ilgili sigorta şekillerine ilişkin bilgi sundu.

        Evcil ve çiftlik hayvanlarının sigorta ile koruma altına alınabildiğini anlatan Sütlaş, trafik kazaları ve sonrasında neler yapılması gerektiğine ilişkin görüşlerini aktardı.

        Özellikle sokak hayvanlarının karıştığı kazalarda veterinere götürülen hayvanın tedavi masraflarının sigortalar tarafından karşılanması ile ilgili bilgiler de veren Sütlaş, sürücülere poliçelerinde hayvanların karıştığı kazaları karşılayıp karşılamadığı bakmalarına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

        Çanakkale Kent konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Çanakkale Mor Pati Derneği üyeleri, Kızılay gönüllüleri ve üniversite öğrencilerinin katıldığı konferans sonunda, katılımcılara hayvan maması ile anahtarlık ve kalem hediye edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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