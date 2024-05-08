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        Gelibolu Belediyesinden temizlik seferberliği

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından tüm mahallelerde temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 09:03 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:05
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        Gelibolu Belediyesinden temizlik seferberliği
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından tüm mahallelerde temizlik çalışması başlatıldı.

        Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce sokak ve caddelerin yanı sıra sahil bölgesinde de faaliyet yürütülüyor.

        Ekipler genel temizlik çalışmalarına ek olarak ot biçme işleri ile çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlıyor.

        Toplanan çöpler kamyonlara yüklenip uzaklaştırılıyor.

        Çalışmaları denetleyen Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, personele teşekkür etti.

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