Gelibolu Belediyesinden temizlik seferberliği

Ekipler genel temizlik çalışmalarına ek olarak ot biçme işleri ile çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlıyor.

Gelibolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce sokak ve caddelerin yanı sıra sahil bölgesinde de faaliyet yürütülüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından tüm mahallelerde temizlik çalışması başlatıldı.

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