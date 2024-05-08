Çanakkale'de evde çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çanakkale'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 4. katında yangın çıktı.
Olayı görev vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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