Çan'da elinde köstebek tabancası patlayan kişi yaralandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kişi, tarlasına kurmaya çalıştığı köstebek tabancasının patlaması sonucu yaralandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kişi, tarlasına kurmaya çalıştığı köstebek tabancasının patlaması sonucu yaralandı.
Karadağ köyünde yaşayan Şakir Türker (75), Kocabayır mevkisindeki soğan tarlasına zarar veren köstebekleri uzaklaştırmak için köstebek tabancası kurmak istedi.
Tabanca bu sırada ateş alınca Türker sol elinden yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Çan Devlet Hastanesine kaldırılan Türker, ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.
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