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        Çan'da elinde köstebek tabancası patlayan kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kişi, tarlasına kurmaya çalıştığı köstebek tabancasının patlaması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:36 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:38
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        Çan'da elinde köstebek tabancası patlayan kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir kişi, tarlasına kurmaya çalıştığı köstebek tabancasının patlaması sonucu yaralandı.

        Karadağ köyünde yaşayan Şakir Türker (75), Kocabayır mevkisindeki soğan tarlasına zarar veren köstebekleri uzaklaştırmak için köstebek tabancası kurmak istedi.

        Tabanca bu sırada ateş alınca Türker sol elinden yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Çan Devlet Hastanesine kaldırılan Türker, ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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