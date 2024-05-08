Çanakkale'de ihale için araçların kilometrelerini düşürdükleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, şüpheliler A.K, A.T. ve A.S, Tekirdağ ve İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine harekete geçerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğünce düzenlenen 1 yıl süreli 3 araçlık kiralama ihalesine katılan ve Tekirdağ'da faaliyet gösterdiği belirlenen firmanın, şartnamede yer alan "Araçların 80 bin kilometrenin altında olması" şartı için, aynı ildeki oto sanayisinde söz konusu araçların kilometrelerinin düşürüldüğünü belirledi.

Çanakkale'de resmi bir kurumun düzenlediği kiralama ihalesi için şartnamedeki koşulları sağlamak amacıyla araçların kilometrelerini düşürdükleri öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

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