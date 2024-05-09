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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne marinaya yanaştırıldı

        Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle Çanakkale Marina'ya götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 09:12 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:12
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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne marinaya yanaştırıldı
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        Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle Çanakkale Marina'ya götürüldü.

        Boğazda seyir halindeki 10 metrelik "M.Aydoğan" isimli özel teknenin makineleri, Kilitbahir Kalesi önlerinde arızalandı.

        Sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

        5 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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