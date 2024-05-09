Çanakkale açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık açıklarındaki can salı içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
"TCSG-28" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen Afganistan uyruklu 13'ü çocuk 24 düzensiz göçmeni kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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