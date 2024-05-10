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        Troya Müzesi'nde "Uluslararası Kültürel ve İşletme Çalışmaları Çalıştayı" yapıldı

        Çanakkale'de, çeşitli kurumların işbirliğinde organize edilen "Uluslararası Kültürel ve İşletme Çalışmaları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:48 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:48
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        Troya Müzesi'nde "Uluslararası Kültürel ve İşletme Çalışmaları Çalıştayı" yapıldı
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        Çanakkale'de, çeşitli kurumların işbirliğinde organize edilen "Uluslararası Kültürel ve İşletme Çalışmaları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Türk Alman Üniversitesi, Passau Üniversitesi, Beykoz Belediyesi, Ezine Belediyesi ve Troya Kültür Derneğinin işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün desteğiyle "Troya Kültürlerarası Diyalog Platformu Projesi" kapsamında düzenlenen çalıştay, Troya Müzesi'nde yapıldı.

        ÇOMÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Deniz Yengin, AA muhabirine, projeyle kültürler arası farklılıkları insanlara anlatıp kamuoyunun da bilgilendirileceği bir eğitim platformu oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Yengin, projenin ikinci aşamasında Ezine'nin ve Ezine Belediyesinin kültürel faaliyetlerini, coğrafi işaretlerini geliştirebilecek nitelikte bir çalıştay gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Sivil toplum kuruluşlarının bizlere verecekleri katkı ve bu coğrafi işaretler dediğimiz mesela Ezine peyniri örneğini verebiliriz ki bence çok önemli bir kıymet ve değer. Özellikle biz onu daha üst seviyelere ve duyulabilecek bir marka olarak, bunu markalaşma olarak nasıl bir hedef ve planlar yapabiliriz; işte bunları tartışmak istiyoruz." diye konuştu.

        Yengin, çalıştayın ardından hazırlayacakları raporda, bu platformdaki tartışma ve tespitlere bağlı olarak önerilerin yer alacağını anlattı.

        Prof. Dr. Yengin, "Tüm çalışma tamamlandıktan sonra bunların üzerine eklemeleri yaptıktan sonra nihai raporları da önümüzdeki günlerde hem Ezine Belediyemize hem Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile hem de bu projenin esasında bizi destekleyen Telif Hakları Genel Müdürlüğüyle paylaşıp daha sonrasında bunlarında artık iyileştirme çalışmalarına başlayacağız." dedi.

        Akademisyenlerin kültürler arası iletişim, kültürel zeka ve kültürlerde yapay zeka konularında sunumlarıyla devam eden çalıştaya, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük ile bilim insanları ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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