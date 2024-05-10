Çanakkale'de 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak OSB için ön talep toplanıyor

BURAK AKAY - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Ege Denizi'ne yakın 2 milyon 500 bin metrekare alanda kurulacak jeotermal kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2 bin 500'den fazla kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

İl Özel İdaresi, Ayvacık Belediyesi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret Borsası ortaklığında 13 Temmuz 2023'te tüzel kişilik kazanan OSB'de, jeotermal ısıtmalı, tam otomasyonlu, topraksız, modern ve teknolojik seralarda örtü altı bitkisel üretim yapılması planlanıyor.

Kuzey Ege'de deniz kıyısına yakın Tuzla, Kocaköy ve Gülpınar köyleri arasında 2 milyon 500 bin metrekare alandaki sera parselleri, en az 3 bin, en fazla 10 bin metrekare olacak.

İhtisas konusuna uygun sanayi tesislerinin de yer alacağı bölge, idari ve sosyal hizmet, teknik altyapı ve eğitim alanları ile tır parkının yanı sıra plan dahilinde yol, sera ısıtma hattı, atık su, içme, sulama ve kullanma suyu, yağmur suyu drenaj hattı, doğal gaz, elektrik, telekomünikasyon ve internet bağlantısı sağlanıp yatırımcıya hazır olarak teslim edilecek.