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        Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki iki sefer iptal edildi

        Çanakkale'de beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur hattında yarın için planlanan bazı seferler yapılamayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:11 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:11
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        Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki iki sefer iptal edildi
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        Çanakkale'de beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur hattında yarın için planlanan bazı seferler yapılamayacak.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe'den saat 05.00, Gökçeada'dan ise 07.00'deki feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

        Diğer hatlarda ise seferler tarifede belirtildiği saatlerde gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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