Kabatepe-Gökçeada feribot hattında yarınki iki sefer iptal edildi

Diğer hatlarda ise seferler tarifede belirtildiği saatlerde gerçekleştirilecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe'den saat 05.00, Gökçeada'dan ise 07.00'deki feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Çanakkale'de beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur hattında yarın için planlanan bazı seferler yapılamayacak.

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