Görme engelli sunucu üniversitenin televizyonunda izleyenleriyle buluşuyor

BURAK AKAY - Çanakkale'de üniversitenin radyo ve televizyon kanalında program sunarak dinleyici ve izleyicilere ulaşan görme engelli Naile Erdem, hayatın zorluklarının üstesinden gelmek için ortaya koyduğu azimle çevresindekilere örnek oluyor.

Doğuştan görme engelli olan 34 yaşındaki Erdem, yıllarca azimle çabalayıp sürdürdüğü eğitim hayatında Mersin Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünü 2016'da bitirdi.

Aynı üniversitede memurluğa başlayan Erdem, görevlendirmeyle geldiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisansına devam ediyor.

ÇOMÜ Medya Merkezinde görevli Erdem, internetten yayınlarını sürdüren ÇOMÜ TV'de "Akademik Gündem", Kampüs FM'de ise "Engellerin Ötesinde" programlarını sunuyor. Radyo programı perşembe günleri yayınlanıyor. Televizyon programı ise çekimler yapılarak banttan uygun günlerde yayına veriliyor. Ailesiyle yaşayan ve hem eğitim hem de günlük hayatında teknolojiden yararlanarak işlerini kolaylaştıran Erdem, 4 aydır konuklarıyla devam ettiği programcılık deneyiminde en önemli desteği ekip arkadaşlarından görüyor. Erdem, programlarında görme engelliler için hazırlanan teknolojiyle yazılı metinlerden yararlanıyor.

Akademisyenlikte kariyer yapmayı hedefleyen Naile Erdem, AA muhabirine, sosyal yarar içeren yayınlar yaptıklarını, radyoda genellikle belirli gün ve haftalarda yüzeysel olarak ele alınan çocuk, aile, psikoloji, eğitim gibi konulara değindiklerini söyledi. Sadece dezavantajlı bireyleri anlatmak ya da bilgilendirmek değil, tüm toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını belirten Erdem, radyo ve televizyon programlarını severek yaptığını dile getirdi. ÇOMÜ TV'deki yayına akademisyenlerin konuk olarak geldiğini, TÜBİTAK projeleri, Bilimsel Araştırma Projeleri, Erasmus süreçleri, kariyer gibi konuları ele aldıklarını ifade eden Erdem, "Bunların yanında kurumun sosyal medyasına sadece destek veriyorum çünkü sosyal medyanın görsel kısmı benim çok dışımda. Metin kısmı benim iyi diyebileceğim kısım. Bu dezavantajım buna imkan veriyor ve kalan kısmı en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz." dedi.

Erdem, insanların engelli olsun ya da olmasın her işi başarmak için öncelikle istemeleri gerektiğine dikkati çekti. Herkesin ne yapmak istiyorsa onu en az bir kez denemesi gerektiğine inandığını aktaran Erdem, şunları kaydetti: "Dezavantajı olan özel gereksinimli arkadaşlarıma ve ailelerine 'Hayatınızda istediğiniz şeyi en azından bir kere deneyin' diyorum. Yine benim çok söylediğim, arkadaşlarımın bildiği bir sözüm vardır: 'Arkadaşlarım ve ailem benim en büyük sermayemdir' derim. Parayla satın alamayacağınız bir şey, iyi dostluklar, size birçok şeyi öğretiyorlar. Görmediğim bir kameraya konuşuyorum. Önümde bir mikrofon var ve muhtemelen onun açısının farkında değilim ama bunların farkında olmadan bu yayının çekilebileceğini bana gösteren, 'bunu yapabilirsin' diyen bir ekibimiz var. O nedenle her şeyi denemek gerekiyor. Bunu sadece dezavantajlı bireyler için söylemiyorum. Bizim görünen engellilerimiz var. Bir şeyleri yapamadığını düşünen ya da hayallerini gerçekleştirecek cesarete sahip olmayanlar da aslında benim gözümde engelleri olan insanlardır. Önce bunları aşmaları ve hayatta en az bir kere denemeleri gerektiğini düşünüyorum."

- "Dezavantajlı bireyin engelleri aşıp başarılı olabileceğinin en önemli göstergesi" ÇOMÜ Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Ali Emre Bilis de üniversitenin iletişim faaliyetleri için oluşturulan güçlü bir ekibe sahip olduklarını vurguladı. Ekipte yer alan Naile Erdem'in azmi ve çalışkanlığıyla herkese örnek olduğunu söyleyen Bilis, "Dezavantajlı bireyin engelleri aşıp başarılı olabileceğinin en önemli göstergesi olarak kurumumuzda hem radyo hem de televizyon programı yapıyor. Aslında Naile Hanım özellikle metin yazarlığı konusunda zaten büyük destek veriyordu ancak Medya Merkezi Birim Sorumlumuz Doç. Dr. Onur Tatar kendisindeki yeteneği de keşfetti ve onun destekleriyle Naile Hanım program yapmaya başladı." diye konuştu.