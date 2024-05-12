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        "Gazi hemşire" Anneler Günü, Uluslararası Hemşireler Günü ve oğlunun doğum gününü bir arada kutluyor

        Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldıktan sonra "gazi hemşire" ünvanını alan 80 yaşındaki Hacer Çalışkan, 12 Mayıs'ta Uluslararası Hemşireler Günü, Anneler Günü ve oğlunun doğum gününü bir arada kutlamanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:41 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:41
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        "Gazi hemşire" Anneler Günü, Uluslararası Hemşireler Günü ve oğlunun doğum gününü bir arada kutluyor
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        Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldıktan sonra "gazi hemşire" ünvanını alan 80 yaşındaki Hacer Çalışkan, 12 Mayıs'ta Uluslararası Hemşireler Günü, Anneler Günü ve oğlunun doğum gününü bir arada kutlamanın mutluluğunu yaşıyor.

        Yaşamını Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sürdüren emekli gazi hemşire Çalışkan, 1963 yılında İstanbul Kızılay Hemşirelik Lisesi'ni bitirdikten sonra ilk görev yeri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 6 yılın, 3 yılında tek askeri hemşire olarak çalıştı.

        Aynı okuldan 2 hemşire arkadaşının daha gelmesiyle görevine devam eden Çalışkan, o günleri AA muhabirine şöyle anlattı:

        "Sarıkamış'tan Gelibolu'ya tayin oldum. Sıkıntılıydı çok yorucu günler geçirdik. Hemşire kıtlığı vardı o zamanlar. Gelibolu'dan Samsun'a, Samsun'dan da 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na gittim. Askeri hemşireydim, askeri hastanelerde çalıştım. Kıbrıs'ta yaklaşık 5 ay. Hemşirelik yaptım. Günümüz askerlerle geçti. Kimsenin yüzünü görmedik. Gelen hastalarla, yaralılarla ilgilendik.

        Burada koşullar ne olursa olsun, hiçbir koşulda hastaları ve yaralıları ihmal etmeden özverili, fedakar ve kahramanca görev yaptık. Askeriye ne çıkarırsa onu yiyorduk. Kahvaltı nedir biz hiç bilmiyorduk. Ama benim tanıdıklarım sayesinde diğer birliklerden o kadar çok yiyecek geldi ki hiç kimse aç kalmadı. 23 kişi gazi hemşire ünvanını aldık. Tabii bazıları aramızdan ayrıldı. Yanılmıyorsam Çanakkale'deki tek gazi hemşireyim. Gazilik ömür boyu taşınacak bir şereftir."

        Çalışkan, 12 Mayıs'ın 3 ayrı mutluluğu bir arada kutladığı bir gün olduğunu dile getirerek, "Bugün Uluslararası Hemşireler Günü, Anneler Günü ve oğlumun doğum günü. Tüm hemşire arkadaşlarımın Hemşireler Günü'nü kutluyorum. Annelerin, Anneler Günü'nü kutluyorum. Oğlum senin de doğum gününü kutluyorum. Nice yılların olsun inşallah." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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