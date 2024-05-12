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        Çanakkale Valisi Aktaş'tan Anneler Günü mesajı

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, ülkenin teminatı olan gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük görevi ve sorumluluğu üstlenen, toplumun temel yapı taşı olan aileyi bir arada tutan annelerin Anneler Günü'nü kutladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:51 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:51
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        Çanakkale Valisi Aktaş'tan Anneler Günü mesajı
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        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, ülkenin teminatı olan gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en büyük görevi ve sorumluluğu üstlenen, toplumun temel yapı taşı olan aileyi bir arada tutan annelerin Anneler Günü'nü kutladığını bildirdi.

        Vali Aktaş, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gösterdikleri üstün fedakarlık ve karşılıksız sevgileriyle çocukların erdemli, dürüst ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesini sağlayan annelerin, istikbalin, birlik ve beraberliğimin en büyük teminatı olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

        "Mutlu ve huzurlu bir toplumun tesis edilmesinde, sevgi ve şefkat dolu yürekleriyle önemli rol oynayan annelerimize karşı saygıda kusur etmemek ve onların her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek öncelikli görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizin varlığı ve bütünlüğünü korumak uğruna evlatlarını şehit vermiş annelerimiz başta olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyor, sevgi ve saygıyla ellerinden öpüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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