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        Çanakkale'de "Doğa ve Kuş Göç Festivali" düzenlendi

        Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğiyle Doğa ve Kuş Göç Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 15:13 Güncelleme: 12.05.2024 - 15:13
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        Çanakkale'de "Doğa ve Kuş Göç Festivali" düzenlendi
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        Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğiyle Doğa ve Kuş Göç Festivali düzenlendi.

        Atikhisar Köyü piknik alanında gerçekleştirilen festival, kuş göç izleme ve sayımlarla başladı. Doğada çocuk oyunları ve tür sayma etkinliklerinin ardından Umurbey Deltası'na kuş gözlem turu düzenlendi.

        Doğa fotoğrafçılığı eğitiminin de verildiği festivalde, ÇOMÜ Dr. Öğr. Üyesi Defne Yılmaz "Doğayla Temas ve Psikolojik Sağlık", Dr. Öğr. Üyesi Ergün Bacak "Kuş Göç Araştırmaları", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu "Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Çalışmaları", Veteriner Hekim Muhammet Nalkıran "Yaralı Yaban Hayvanlarına İlk Yardım", Cyprus Wildlife Research Institute Merkez Sorumlusu İlayda Taşkın ve Proje Koordinatörü Mustafa Guray Bukan "Kıbrıs Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Çalışmaları" başlıklı sunum yaptı.

        İlk günkü etkinlik gökyüzü gözlemi ve gece fotoğrafçılığıyla sona erdi.

        Festivalin bugün devam eden ikinci gün etkinlikleri, erken saatlerde Kayadere köyünde kuş gözlem yürüyüşüyle başladı.

        Kuş göç izleme ve sayımların yapıldığı festival süresince çekilen fotoğraflar, jüriye teslim edilerek değerlendirmeye alındı.

        ÇOMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ersin Karabacak'ın "Çanakkale'nin Floristik Zenginliği", aynı bölümden Prof. Dr. Çiğdem Gül, Prof. Dr. Murat Tosunoğlu, Doç. Dr. Hakan Yorulmaz, Uzman Biyolog Berkay Şahin "Yaban Hayvanlarını Yakından Tanıyalım, Çevre Mühendisi İnanç Sevim "Çanakkale Belediyesinin Çevre ve Doğa Koruma Faaliyetleri", Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Uysal "Etkinlik Süresince Gözlemlenen Kuş Türleri ve Etkinlik Sayısal Verilerinin Paylaşılması" başlıklı sunumlarla devam edecek olan festivalin kapanışında en iyi kuş, festival, doğa ve Çanakkale fotoğrafı kategorilerinde değerlendirmeye alınan fotoğrafların sahiplerine ödülleri takdim edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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