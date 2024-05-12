Çanakkale'de "Doğa ve Kuş Göç Festivali" düzenlendi

Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğiyle Doğa ve Kuş Göç Festivali düzenlendi.

Atikhisar Köyü piknik alanında gerçekleştirilen festival, kuş göç izleme ve sayımlarla başladı. Doğada çocuk oyunları ve tür sayma etkinliklerinin ardından Umurbey Deltası'na kuş gözlem turu düzenlendi.

Doğa fotoğrafçılığı eğitiminin de verildiği festivalde, ÇOMÜ Dr. Öğr. Üyesi Defne Yılmaz "Doğayla Temas ve Psikolojik Sağlık", Dr. Öğr. Üyesi Ergün Bacak "Kuş Göç Araştırmaları", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu "Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Çalışmaları", Veteriner Hekim Muhammet Nalkıran "Yaralı Yaban Hayvanlarına İlk Yardım", Cyprus Wildlife Research Institute Merkez Sorumlusu İlayda Taşkın ve Proje Koordinatörü Mustafa Guray Bukan "Kıbrıs Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Çalışmaları" başlıklı sunum yaptı.