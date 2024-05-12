Lapseki'de geleneksel piknik şenliği yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Beyçayırlılar Derneği'nin Geleneksel Piknik Şenliği düzenlendi.

Beyçayır köyü kırsalında düzenlenen piknikte konuşan Belediye Başkanı Atilla Öztürk, annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Üzerimizde en büyük emeği olan onlar. Onlar bizi okuttu, büyüttü, yedirdi, içirdi. Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Onlardan Allah razı olsun." dedi.

Kendisinin de Beyçayırlı olduğunu dile getiren Öztürk, etkinliği düzenleyen ve çok sayıda katılımcıyı bir araya getiren Beyçayırlılar Derneğine teşekkür etti.